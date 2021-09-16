Fahrettin Altun: Dur durak bilmeden çalışmaya devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programını özetleyen Fahrettin Altun, güçlü ve büyük Türkiye yolunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içinde katıldığı proramlara ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Erdoğan'ın programı hakkında bilgi veren Altun Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını da özetledi.

"DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Güçlü ve büyük Türkiye yolunda çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Altın'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı vesilesiyle ahilik geleneğinin banisi, gönül sultanlarımızdan Ahi Evran’ın şehri Kırşehir’e konuk oldu.

Cumhurbaşkanımız burada Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması Programı’nda halkımıza hitap etti.

Günümüzde ahilik geleneğinin en önemli temsilcisi olan esnaflarımızın sadece alan, satan, ticaret yapan kişiler olmadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanımız, esnafların aynı zamanda bulundukları muhitin “gözü, kulağı, vicdanı, hamisi ve göstericisi” olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız, modern dünyanın keşfettiği çarelerin Ahi Ocaklarının nizamnamelerinde ayrıntısıyla yazılı olduğunu ifade ederek, ahiliğin bugünün dünyasının ihtiyaçlarına derman olabilecek en önemli hazinelerimizden biri olduğuna dikkat çekti.

Esnaf ve zanaatkârların Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanımız, esnafa yönelik güçlü desteğin de süreceğini dile getirdi.

Güçlü ve büyük Türkiye yolunda dur durak bilmeden çalışmaya devam…"