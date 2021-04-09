Fahrettin Altun: Erdoğan'ı durduramazsınız

İletişim Başkanı Altun, İtalya Başbakanı Draghi'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözlerine gösterdiği tepkinin ardından yeni bir Twitter paylaşımı daha yaptı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadelerine tepkiler üst üste geldi.

Siyasilerin açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcıları da bu küstah ifadeler için binlerce tepki paylaşımı yaptı.

İtalyanca bir tweet ile "Diktatör arayan Mario Draghi İtalya tarihine baksın." diyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ardından bir paylaşım daha yaptı.

"DURDURAMAZSINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafını '#ErdoğanıDurduramazsınız' etiketi ile Twitter'dan paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "Bu millete hizmet yolunda varını yoğunu ortaya koyan, dur durak bilmeden, gece gündüz demeden çalışan bu güzel insanı, liderimizi durduramazsınız! Evet, Erdoğanı durduramazsınız" dedi.



