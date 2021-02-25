Fahrettin Altun: Ermenistan'daki gelişmelerden endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'da yaşanan darbe girişimini kınadıklarını açıkladı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bildiri yayınlanmasının ardından Türkiye'den de olaylara ilişkin açıklamalar peş peşe geldi.

Son açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapıldı.

"DARBE GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirterek "Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, saldırılara karşı her zaman demokrasi ve halkın hür iradesinin yanındadır." ifadelerini kullandı.