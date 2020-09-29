Fahrettin Altun, Ermenistan'ın iddiasını yalanladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Ermenistan'ın savaş uçağını düşürdüğüne dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait F-16'ların Ermenistan savaş uçağını düşürdüğünü ve pilotun öldüğünü iddia etti.

FAHRETTİN ALTUN: İDDİA DOĞRU DEĞİL

Ermenistan'ın bu iddiasına, kısa süre içerisinde Ankara'dan yanıt geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiası doğru değil." açıklamasını yaptı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili bir açıklama da Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın savaş uçağını Türkiye'nin düşürdüğüne dair iddiayı şu açıklamayla yalanladı: "Türk F-16'larının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddiaları doğru değil."