Dolar
7.8421
0.532%
Euro
9.208
1.1412%
Altın
1892.18
0.5767%
Borsa
1123.25
0.1855%
G. Altın
477.263
1.0604%
Bitcoin
84494.32
-0.3512%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Fahrettin Altun, Ermenistan'ın iddiasını yalanladı

    Fahrettin Altun, Ermenistan'ın iddiasını yalanladı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Ermenistan'ın savaş uçağını düşürdüğüne dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
    • AA
    • 29.09.2020 - 17:37
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 17:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait F-16'ların Ermenistan savaş uçağını düşürdüğünü ve pilotun öldüğünü iddia etti.

    FAHRETTİN ALTUN: İDDİA DOĞRU DEĞİL

    Ermenistan'ın bu iddiasına, kısa süre içerisinde Ankara'dan yanıt geldi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiası doğru değil." açıklamasını yaptı.

    AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

    Konuyla ilgili bir açıklama da Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın savaş uçağını Türkiye'nin düşürdüğüne dair iddiayı şu açıklamayla yalanladı: "Türk F-16'larının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddiaları doğru değil."

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir