Fahrettin Altun: Eşcinsellik propagandasının yanında yer almayacağız

Fahrettin Altun, Dijital Dünya Çalıştayında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği “Dijital Dünya Çalıştayı”nda açıklamalarda bulundu.

Altun konuşmasında dijital dünyanın gidişatındaki sorunlara değindi.

Altun'un açıklamalarında ise şu noktalar öne çıktı:

HER TÜRLÜ MAİPÜLASYONU YAPIYORLAR"

"Dünyanın belirli bir köşesinde kümelenmiş bir avuç şirket, hakikatin tekelini ellerinde bulundurduğunu iddia ediyor. Ve Bunu da çekinmeden yapıyor. Bu iddia milletin seçilmiş temsilcilerine sorgusuz sualsiz sansür uygulamaya kadar varan bir cüretkarlı ile birleşmiş durumda. Ve tekrar söylüyorum bu dünyanın bütün bölgelerinde yaşanan bir süreç. Bu tür anti demokratik uygulamaları meşrulaştırması için ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyor her tür manipülasyonu yapıyorlar."

"HEM AVUKAT HEM HAKİMLER"

"Böylece bir grup özel şirket kamunun bilgiye erişim noktasında hem avukat hem savcı hem hakim görevini üstleniyor.

Bu gidişatın ne kadar sorunlu olduğu hepimizin malumu."

"DİJİTAL FAŞİZM"

"Dijital faşizmin bir başka unsuru da, ifade özgürlüğü ve tolerans, hoşgörü kavramlarının dejenere edilmesidir.

Açık ve net şekilde vurgulamak istiyorum. Ortada apaçık bir çifte standart var. Bugün küresel anlamda bir çifte standart ile muhatabız."

"BU SİSTEMATİK KÖTÜLÜKTÜR"

"Bakın bugün küresel şirketler ne yapıyor, bir yanda siyasetçileri şiddeti teşvik ettikleri gerekçisi ile susturup sansürlüyorlar öte yandan aynı küresel şirketler terör propagandasına ortak olmaya devam ediyorlar.

Nitekim ABD, AB terör listesindeki PKK’nın veya 15 Temmuz’da 251 masum inansımızı şehit eden FETÖ’nün elebaşları sosyal medya platformlarında serbestçe propaganda yapmaya devam ediyorlar. Bu çifte standarttır. Sistematik bir kötülüktür."





"BU BİR GERÇEKTİR"

"Bu aynı zamanda sosyal medya şirketlerinin birer hakem değil dünyanın gidişatına dair kendi çıkarları ekseninde birer oyuncu olduklarını gösteren bir gerçektir."

"Buna ilaveten ülkemiz terör örgütleri ile bağlantılı hesapların kapatılmasını istediğinde, otoriterlik ve ifade özgürlüğüne saygı göstermemekle itham ediyorlar. Dünyada kimi devletlerin birer küresel güç haline gelen bazı şirketlerin terör örgütlerine karşı iki yüzlü yaklaşımı, günümüz demokratik nizamının karşılaştığı en büyük tehditlerden biridir."

"DÜNYA İÇİN BİR TEHDİTTİR"

"Masum insanları kalleşçe öldüren katil örgütlere gösterilen bu engin hoşgörü ne yazık ki modern zamanların en can acıtan sorunlarından biridir. Bu insanlığın bir ayıbıdır. Zira terör örgütleri sadece hedef aldıkları kesim, ülke, bölge için değil, tüm dünya için tehdittir."





"SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

Altun PKK ve FETÖ terör örgütlerine atıfta bulunarak açıklamarına şu sözlerle devam etti:

"Eli kanlı örgüte sempati beslemek, destek sağlamak apaçık suç ortaklığıdır. Aynı şekilde FETÖ ve başındaki terörist ele başını himaye edenler, büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalıdır biz bunu haykırmaya devam edeceğiz."

"VAZGEÇMİŞ DEĞİLLER"

"FETÖ’de PKK gibi çağımızın gördüğü en kalleş terör örgütlerinden biridir. Birçok alanda sinsizce yol alıp, örgüt çıkarları için cinayetlerin ve ihanetlerin her türlüsüne bulaştılar. Kurdukları tezgah Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ile yıkılınca, darbeye başvurdular. Ama o tutundukları çürük ip de, milletimizin destansı direnişi ile kendi boyunlarına kendi ayaklarına dolandı. Kaçtıkları ülkelerde Türkiye karşıtı operasyonlardan vazgeçmiş değiller."

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"Milletimize düşman olan FETÖ terör örgütü kökü kazınıncaya kadar, son FETÖ’cü hesabını adalete verene kadar biz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Terör örgütlerinden medet uman, iki yüzlü anlayış insanlığın hiçbir sorununu çözemez. Terör örgütlerine karşı amasız ve amansız bir mücadele içinde Türkiye’ye yapılan haksızlık, tarihe kritik bir not olarak düşecektir. Haklı olan, Allahın izni ile galip gelecektir."

"EŞCİNSELLİK PROPAGANDASININ YANINDA YER ALMAYACAĞIZ"

İletişim Başkanı tarafından yapılan açıklamalarda bazı noktalardan biri de sosyal medyada sıklıkla yer alan eşcinsellik propagandaları oldu.

Altun açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

"Hiçbir suretle hangi kavram adı altında olursa olsun eşcinsellik propagandasının yanında yer almayacağız. Bu tür çirkinliklerin özelliklere gençlere normal bir şey gibi sunulması milletimizin asil karakterine yapılmış bir saldırıdır."