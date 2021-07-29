İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerden Ayşegül Biçer'in evladına kavuşmasını, "Nice bayram gibi kavuşmalara!" diyerek paylaştı.

Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerden biri daha evladına kavuştu.

Birçok anne HDP'ye karşı direnip, çocuğunu dağdan indirirken bir mutlu haber de kanser hastası Ayşegül Biçer'e geldi.

2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan anneye, oğlu Mustafa’nın terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu haberi verildi.

"NİCE BAYRAM GİBİ KAVUŞMALARA"

Biçer, bugün ise evladına kavuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne Ayşegül Biçer'in evladına kavuşmasını, "Nice bayram gibi kavuşmalara!" diyerek duyurdu.

Fahrettin Altun, evladına kavuşan Ayşegül Biçer'i paylaştı

"SİZİN O DİK DURUŞUNUZ YAVRULARINIZIN YÜREĞİNİ HAREKETLENDİRDİ"

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sizin o dik duruşunuz Elhamdülillah yolları açtı ve yavrularınızın da bu noktada yüreğini hareketlendirdi.

Diyarbakır Anneleri’nden Ayşegül Biçer evladına kavuştu. 1,5 yıl önce onunla söyleşmiştik. 1,5 yıl sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Nice bayram gibi kavuşmalara!"