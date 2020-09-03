Fahrettin Altun: Fransa'daki gazeteciler için endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Le Figaro muhabirine gösterdiği tepkiye yönelik bir paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili paylaşımda bulundu.

"MACRON'UN SAYGISIZCA TEPKİSİNDEN VE HAREKETLERİNDEN ENDİŞE DUYDUK"

Macron’un Le Figaro muhabirine yönelik tepkisine dikkat çeken Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnan’da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'a yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk.

"MACRON, GERÇEKLERDEN KOPUK BİR DÜNYA HAYAL EDİYOR"

Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortadadır. Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor, sırf kendisi çok arzuladığı için Libya’da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor" ifadelerini kullandı.