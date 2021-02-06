Fahrettin Altun: Fütursuzca sansür uygulanması kabul edilemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın Bakan Soylu ve MHP lideri Bahçeli'nin paylaşımlarına kısıtlama getirmesi üzerine açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi eylemleriyle ilgili Twitter paylaşımlarına kısıtlama getirilmişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşanan olaya tepki gösterdi.

"FÜTURSUZCA SANSÜRE MARUZ KALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez.

"BU PLATFORMLARIN MİSYONU DÜZEN BOZMAK"

Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı “sanal kaotiklik” illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir.





"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar “zihin ve değerler sömürüsünde” üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz."