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    Fahrettin Altun, Gara'ya destek mesajlarını yayınladı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin, dualarıyla Mehmetçik'in yanında olduğunu bildirdi.
    • AA
    • 16.02.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 17:50
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    Fahrettin Altun, Gara'ya destek mesajlarını yayınladı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) vatandaşlar tarafından gönderilen destek ve dua mesajlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    "MİLLETİMİZ ASKERLERİMİZİN YANINDA"

    Paylaşımında mesajların görsellerine yer veren Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

    "Kahraman ordumuz Gara'yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır."

    Altun, CİMER'e gelen Gara'ya destek mesajlarından birkaçını paylaşırken, mesajlarda bazı vatandaşların verilecek görevlere hazır olduklarını ifade ettikleri de görüldü.

    Fahrettin Altun, Gara ya destek mesajlarını yayınladı #1

    Fahrettin Altun, Gara ya destek mesajlarını yayınladı #2

    Fahrettin Altun, Gara ya destek mesajlarını yayınladı #3

    Fahrettin Altun, Gara ya destek mesajlarını yayınladı #4

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