Fahrettin Altun: Gençlerimiz için gece gündüz çalışıyoruz

İletişim Başkanı Altun, "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"yla istihdam önündeki tüm engellerin kaldırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan "2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin açıklamada bulundu.

"GÖZLERİNDEKİ IŞIKLA BİZE GÜVEN VERİYORLAR"

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Fahrettin Altun, "Gençlerimiz, sahip oldukları potansiyel, azim ve gözlerindeki ışıkla bizlere güven veren, istikbalimizin teminatıdır." ifadesine yer verdi.

"İSTİHDAM ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILACAK"

Bu nedenle her bir gencin istihdama katılıp potansiyelini gerçekleştirmesi adına büyük bir çalışma başlattıklarını bildiren Altun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı' ile bu doğrultuda gençlerimizin iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda donatılıp istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Geleceğimiz olan gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, kamu-özel sektör, STK ve üniversiteler ile iş birliği yapılacaktır.

"GENÇLERİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek ve alınan kararlara hassasiyetle uyulacaktır. Gençlerimize daha iyi bir istikbal hazırlamak ve geleceğin Türkiye'sini gençlerimizin omuzlarında yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde canla başla çalışıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."