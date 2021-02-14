Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan, PKK'nın HDP ile ilişkisinin anlatıldığı İngilizce bir video paylaştı.

Hain terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin bölücü faaliyetlerine bugün bir yenisi daha eklendi.

PKK'lı teröristler, Gara'da daha önce kaçırdıkları 13 Türk vatandaşını şehit etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye düzenleiği Pençe Kartal-2 Harekatı ile ortaya çıkan durum, Türkiye'de büyük üzüntüye ve tepkiye neden oldu.

Fahrettin Altun: HDP demek PKK demektir VİDEO

PKK-HDP İLİŞKİSİ İNGİLİZCE ANLATILDI

Hain teröristlerin bu insanlık dışı eylemlerine tepki yağarken, İletişim Başkanlığı da bölücü örgütün bugüne kadar yaptığı hain eylemleri, örgüte eleman kazandırma çalışmaları ve HDP ile olan ilişkilerinin anlatıldığı İngilizce bir video hazırlandı.

Videoyu İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

"HDP DEMEK PKK DEMEKTİR"

Altun paylaşımı, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK’dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP’yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK’nın adını dahi anamayanları da gördük." notuyla yaptı.