Fahrettin Altun, HDP'ye cevap verdi: Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara şehitleri üzerinden kendisini eleştiren HDP'ye, "Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz" diye yanıt verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, HDP'nin resmi hesabından kendisine yönelik yapılan eleştiriyi paylaşarak, yanıt verdi.

"BU ÜLKEYİ SİZE BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

Türk milletinin şehitlerin hesabını soracağını söyleyen Altun, "Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir.Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MÜCADELESİNDEN TAVİZ VERMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdiğini belitren İletişim Başkanı, "Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye’nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye’nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün!" dedi.