Fahrettin Altun: Her zaman 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' diyeceğiz

Fahrettin Altun: Her zaman 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' diyeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından açıklamlarda bulunarak, "Her zaman 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye, kamuoyunu uzun süredir meşgul eden İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"HER ZAMAN 'GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TÜRKİYE' DİYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir! Her zaman 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' diyeceğiz."