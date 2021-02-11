Fahrettin Altun: İhtiyacımız olan karalama değil tahammül

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mahir Ünal'ın TV5'te yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katıldığo televizyon programındaki sözlerine ilişkin tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Fahrettin Altun, Mahir Ünal'ın sözlerinin kırpılarak yorumlandığını vurguladı.

"TAHAMMÜLE İHTİYACIMIZ VAR"

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin "bizden önce bardak yoktu" demeyeceğini bilir. Ancak bu ifadeleri kıyısından köşesinden kırpıp ortaya atan kimseler bu hasletlerden dahi yoksun. İhtiyacımız olan, karalama değil tahammül."