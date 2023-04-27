Fahrettin Altun ile Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yapılan mesnetsiz iddiaları reddederken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük bir istirahat sonrası programlarına devam edeceğini bildirerek "Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle yoğun programına bir gün ara verdi.

Seçim öncesi yoğun bir takvimi bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk buluşmalarını sürdürüyor.

Öte yandan televizyon programlarına da konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan da hayata geçirilen projelerin açılış törenlerine katılıyor.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden, coşkulu ve büyük bir kalabalıkla sık sık bir araya gelen Cumhurbaşkanı, dün çıktığı canlı yayında kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı.

Sevenlerini korkutan Cumhurbaşkanı, bir süre sonra yayına devam ederek, midesini üşüttüğünü açıkladı.

Ufak bir rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı, nükleer santral açılışına uzaktan bağlantıyla katılacak

Ardından doktorların tavsiyesi üzerine bugün evinde dinlenme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 günlük istirahate çekileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleşecek Akkuyu Nükleer santrali ilk yakıt yükleme törenine de uzaktan bağlantıyla katılacağı öğrenildi.

Asparagas haberlere tepki

Bu gelişmelerin üzerine sosyal medyada ve bazı yayın organlarında asparagas haberler çıktı.

Yaşanılan bu dezenformasyona karşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

"Mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaları reddederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına videokonferans ile katılacağını söyledi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapılacak nükleer santral açılışına videokonferans marifetiyle katılacaklar.



Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti’nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler.

"Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır"

Ömer Çelik ise şu ifadeleri kullandı: