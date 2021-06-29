İnternette yalan haberlerle algı operasyonuna işaret eden İletişim Başkanı Altun, "Bu kara düzen, ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çevrim içi düzenlenen İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nın açılış oturumuna katıldı.

Altun'un gündeminde, internet ortamında yapılan gerçek dışı haberler ve bu haberlerin hızlı bir şekilde yayılması vardı.

"YALAN HABER ULUSAL GÜVENLİK SORUNU OLARAK GÖRÜLMELİ"

Son günlerde "Katarlılara Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi" ve "Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı iki asılsız habere dikkati çeken Altun, yalan habere dayalı düzenin toplumsal huzuru tehdit ettiğini söyledi.

Bu durumun "ulusal güvenlik sorunu olarak görülmesi" gerektiğini vurgulayan Altun, şunları söyledi:

"TOPLUMU ZEHİRLİYOR"

"Sansasyon oluşturma ve tıklanma hedefiyle hiçbir araştırma ya da teyide ihtiyaç duymadan masa başında hazırlanan haberler, dijital ekosistemi ve toplumu zehirliyor.

Kimi siyasiler ise güya muhalefet yapma adına her türlü ahlaki ve siyasi ilkeden yoksun biçimde yalan siyasetlerini yalan haberlerle destekleyecek bir tezgah işletiyorlar.

Fahrettin Altun, İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nda konuştu ViDEO





"SUİSTİMAL ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Ne yazık ki bu noktada internet medyası da ideolojik tahkimat aracı olarak kullanılabiliyor. Bu, insanın bilme açlığını tahrif edilmiş haberlerle, dedikodularla suistimal etmekten başka bir şey değildir.

Hakikatin çarpıtılmasının son örneğini geçtiğimiz birkaç günde 'Katarlılara Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi' ve 'Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı yalan haberlerde gördük.





"BU YALAN HIZLA YAYILDI"

Tamamen yalan olan sözde 'sınavsız tıp eğitimi' başlıklı haberin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktır. İnternetin doğası gereği bu yalan hızla yayıldı.

Yine 'Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı yalan haber... Bu yalan haberi yapan internet sitesi de yalanda ne kadar ileri gidebileceğini bize gösterdi. Medya tarihinde böylesi örnekler yoktur.

"MEDYA TERÖRÜ ÖRNEĞİDİR, ULUSAL GÜVENLİK SORUNU OLARAK GÖRÜLMELİ"

Bir belgesel çekiminde kullanılan imitasyon silahları gerçek silah olarak sunup kamuoyunda infial yaratmayı amaçlayan bu çarpıtma haber de tam anlamıyla bir medya terörü örneğidir.

Yalan habere dayanan bu kara düzen, toplumsal huzurumuzu açıkça tehdit ettiği gibi, bir ulusal güvenlik sorunu olarak görülmelidir. Bunu basit bir hata olarak göremeyiz.

"HUKUKİ OLARAK BEDEL ÖDEYECEKLER"

Sistematik yalanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve vatandaşımızı kışkırtmaya çalışanlar, elbette işledikleri cürümler dolayısıyla hukuki olarak bedel ödeyeceklerdir.

Adalet sistemimiz bu cürümlerin hesabını elbette soracaktır. Biz bu algı operasyonlarıyla her mecrada 'yaşasın hakikat' diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz.

"ÖNEMLİ BİR MESELE OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

İnternet medyasında meslek ilkelerinden ve güçlü bir denetimden yoksun bir şekilde sadece hız, haber atlatma, sansasyon ve tıklanma odaklı olarak yapılan habercilik bugün önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan araştırmalar, her 3 haberden birinin tıklanma odaklı olacak şekilde üretildiğine işaret ediyor. Okunurluk göstergesi olarak görülen ve bu sayede reklam gelirleri başta olmak üzere finansman kaynağı olan bu sistem malesef kasıtlı biçimde üretilen aldatıcı ve düşük kalitedeki içeriklere de yer verilmesine yol açıyor.

"İNTERNET GAZETECİLİĞİNDE HUKUKİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR"

Güçlü ve güvence altındaki haberciliğin hakikatle daha sağlam bağları olacağı muhakkaktır. Bu gerçekten hareketle internet gazeteciliği bağlamında bugün yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu hepimiz biliyoruz.

İlk olarak internet gazetelerinin yasal statüsünün ne olması gerektiğinden başlayarak internet gazeteciliğinin mesleki standartlarının belirlenmesi, uygun çalışma ortamının sağlanması ve mutlak suretle çalışanların haklarının korunmasına yönelik çerçevenin çizilmesi son derece önemlidir."