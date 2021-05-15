Fahrettin Altun: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne darbe vuruyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurmasına tepki gösterdi.

Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.

"İŞGALCİ İSRAİL, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE VURUYOR"

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail’in bu alçak saldırılarını lanetliyorum'' dedi.