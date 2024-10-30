Fahrettin Altun: İsrail saldırganlığı tırmanıyor

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Lies of Israel Platformu Lansman Programı'nda konuştu.

Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Altun, İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına da değindi.

"İsrail'i durdurmak acil bir gerekliliktir" diyen Altun, devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

"BU SOYKIRIMA SES ÇIKARTIYORUZ"

İsrail, çok açık ve net her şeyden önce istilacı ve işgalci bir yapıdır. İsrail, gıda ve sağlık ihtiyacını adeta bir silaha dönüştürmüş durumda. Dünya ne der demiyoruz. Vicdanın sesi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açık ve net bir şekilde bu soykırıma ses çıkartıyoruz.

"ŞİDDETİN KAYNAĞI İSRAİL'DİR"

İsrail, 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından Filistin'in çevresindeki işgal faaliyetlerinde korku ve şiddet, terör metodunu uyguladı ve buna devam ediyor. Tarih bize bu hakikati bize açık ve net bir şekilde gösteriyor.



İsrail'in Filistin'i işgali tarihin en uzun süren terör süreçlerinden biridir. Şiddetin kaynağı ne İran politikası ne de Hamas'tır. Şiddetin kaynağı İsrail'dir.



İsrail'in bölgede hiçbir sınır tanımayan vahşeti, hâlihazırdaki uluslararası gerginlikleri daha da büyütme riski taşımaktadır.

"İSRAİL İŞGALCİ BİR YAPIDIR"

İsrail'in tarihinde değişen tek şey, İsrail'in saldırganlığının boyutundaki artıştır. İsrail, Gazze'deki soykırımı gerçekten aymaz bir şekilde bütün Orta Doğu bölgesine yaymaya çalışıyor.



Gerek bölgesel seviyede gerekse küresel seviyede İsrail'i durdurmak için çok daha yoğun bir mesai harcamak çok daha önemli hale gelmiş durumda.



Türkiye olarak, İsrail ile ilgili bazı gerçekleri uluslararası toplum nezdinde açıkça dile getirmekten asla çekinmedik. İsrail, çok açık ve net her şeyden önce istilacı ve işgalci bir yapıdır.

"İSRAİL AÇIK BİR SOYKIRIM UYGULUYOR"