İletişim Başkanlığı, İsrail'in yüzden fazla dezenformasyonunu ortaya çıkardı İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünde dünya kamuoyunu yanılttığını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 100'ün yalan haberi ifşa ettiklerini söyledi.

AA

İsrail'in Gazze'de Filistin'e yönelik saldırıları 1 aydır sürüyor.

Öyle ki binlerce masum yaşamını yitirse de İsrail'in zulmü bir türlü durmuyor.

Yaşanan insanlık dramı ise İsrail tarafından dünya kamuoyuna farklı şekilde aktarılmaya çalışılıyor.

Yalan paylaşımlar ve haberlerle İsrail'in masum olduğu algısı yaratılmak isteniyor.

Ancak bu algının karşısında duranlar da var.

İsrail'in dünya kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı gözler önüne serildi

Bunların başında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geliyor.

Son olarak 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu düzenlendi.

Düzenlenen sempozyumda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sözleri dikkat çekti.

Altun, İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünde dünya kamuoyunu yanılttığını belirtti.

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik"

Sözlerine devam eden Altun, İsrail'in dünya kamuoyuna yaymaya çalıştığı 100'ün yalan haberi ifşa ettiklerini de aktardı.

Altun, "Kurduğumuz Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin halen devam eden çalışmalarının neticesinde 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik." ifadelerini kullandı.

Altun, son olarak İsrail'in savaş suçu işlediğini de vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)