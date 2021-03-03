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- Fahrettin Altun, kamuda çeviri alanında fayda sağlayacak yeni yayını paylaştı
Fahrettin Altun, kamuda çeviri alanında fayda sağlayacak yeni yayını paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuda çeviri alanında katkı sunacak 'Çevirmen Rehberi, Kamu Terim Bankası ve Kamu Kurumları Sözlüğü'nden oluşan setin yayınlandığını paylaştı.
- AA
- 03.03.2021 - 14:34
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter aracılığıyla kamuda çeviri alanında katkı sağlayacak yeni yayını duyurdu.
Altun yaptığı paylaşımda "Çevirmen Rehberi, Kamu Terim Bankası ve Kamu Kurumları Sözlüğünden oluşan setimiz tamamlandı." ifadelerine yer verdi.
KAMUDA ÇEVİRİ VE ÇEVİRMEN REHBER SETİ YAYINLANDI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı ise şöyle:
"Kamuda çeviri alanına bütüncül bir bakış açısından değerli katkılar sunacağına inandığımız Çevirmen Rehberi, Kamu Terim Bankası ve Kamu Kurumları Sözlüğünden oluşan setimiz tamamlandı. Yayınlarımıza 'https://iletisim.gov.tr/turkce/yayinlarimiz' adresinden ulaşabilirsiniz."
Fahrettin Altun, kamuda çeviri alanında fayda sağlayacak yeni yayını paylaştı- İZLE