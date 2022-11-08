İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Karabağ Zaferi Konferansı' programında konuştu. Karabağ zaferini kutlayan Altun, Karabağ Azerbaycan'ın öz toprağıdır vurgusunda bulundu.

Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin 2. yıl dönümünde "8 Kasım Zafer Günü" kutlanmaya devam ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Karabağ Zaferi Konferansı: Azadlığa Kavuşan Kadim Vatan" programında konuştu.

Ermeni lobisinin, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ile ilgili kara propaganda yapmaya devam ettiğini vurgulayan Altun, "Dezenformasyon ve karalamaya müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"Karabağ Zaferi’ni yeni dezenformasyonlarla etkisizleştirmeye çalışıyorlar"

Fahrettin Altun, "Türk dünyasının kuvvetine ve başarısına tahammülü olmayanlar, Karabağ Zaferi’ni yeni dezenformasyonlarla, baltalamaya engellemeye gölgelemeye etkisizleştirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Karabağ Azerbaycan'ın öz toprağıdır VİDEO



"Ermeni lobisi Azerbaycan'a karşı kara propaganda yapmaya devam ediyor"

Azerbaycan davasının her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Altun, "Ermeni lobisi, Batı medyasında direkt temas halinde olduğu spakülatörler aracılığıyla, Azerbaycan ordusunu savaş suçlusu gibi göstermeye çalışarak, Azerbaycan'a karşı kara propaganda yapmaya devam ediyor. Biz bütün Türk dünyası olarak birlik ruhuyla Azerbaycan davasının sesi olmaya devam edeceğiz. Bu dezenformasyonlara müsaade etmeyeceğiz. Karalama kampanyalarına müsaade etmeyeceğiz. Azerbaycan'ın bu haklı zaferine gölge düşürmeyeceğiz. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün alanlarda can Azerbaycan’ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Karabağ, Azerbaycan'ın öz toprağıdır"

"Karabağ, Azerbaycan'ın öz toprağıdır" vurgusu yapan Fahrettin Altun, "Karabağ Zaferi, Türklüğe bir kez daha şan katmıştır. Azerbaycan halkı ve Türk dünyası Karabağ'daki Ermeni zulmünü unutmayacaktır. Karabağ kurtarılmıştır ve bir daha esaret altına alınamayacaktır.





"Karabağ zaferimiz kutlu olsun"

Görüyoruz ki Karabağ zaferi umutları ve toprağı yeşertmiştir. Azad edilen topraklar bugün küllerinden yeniden doğuyor. Karabağ her yönüyle ayağa kalkıyor. Azerbaycan kalkınma destanı yazıyor. Bölgemizde barış ve istikrarın temini için Ermenistan'ın da bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. En çok teşekkürü Hikmet Hacıyev'e teşekkür etmek istiyorum. Hakkaniyetin haklı namına teşekkür etmek istiyorum. Karabağ zaferimiz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.