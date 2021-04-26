İletişim Başkanı Altun, Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını reddettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına İstanbul'da düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"ne katıldı.

Fahrettin Altun, sergideki konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın '1915 olayları' açıklamasına değinen Altun, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"TARİHSEL GERÇEKLİKTEN YOKSUN SÖYLEMLER..."

Altun, "Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek ilmek ördüğümüz birlikte yaşama kültürümüze bir saldırıdır. Fakat bu saldırılar da bizim kardeşliğimize zarar veremeyecektir, aksine bağlarımızı daha da pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Katiller için hesap vakti ViDEO

6-8 EKİM OLAYLARI: KATİLLER İÇİN HESAP VAKTİ

Altun, konuşmasının devamında 6-8 Ekim olaylarının faillerinin bugün hakim karşısına çıktıklarını belirtti.

"Katiller için hesap vakti." ifadesini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK’nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir.

Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Bizim adalete inancımız tam. Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız."

"ŞEHİT DİPLOMATLARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUZ"

Öte yandan, sergiyle şehit diplomatları anarken, onlara yönelik saldırıları güçlü bir anlatım ve sunumla dünyanın dikkatine getirmenin amaçlandığını dile getiren Altun, "Ermeni terör örgütleri tarafından 16 ülkede gerçekleştirilen insanlık tarihinin en kanlı sistematik cinayetler serisini tüm dünyaya doğru bir şekilde anlatmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu girişimimizin şehitlerimizin aileleri için, yurt dışında birçok tehdide maruz kalmasına rağmen aşkla görev yapan temsilcilerimiz için ve ülkesine gönülden bağlı vatandaşlarımız için cesaret ve umut verici bir dayanışma hamlesi olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Altun, ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatların anıldığı serginin bir ayağının Los Angeles'ta düzenlenmesinin ayrı bir anlamı bulunduğunu, Los Angeles'ın, Ermeni teröristlerin Türk diplomatlara yönelik saldırılarının ilk şehitleri olan Başkonsolos Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in görev yeri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"1973 yılındaki bu ilk elim saldırıdan sonra, neredeyse tamamı Batı ülkelerinde gerçekleştirilen saldırılarda 31'i diplomatlarımız ve onların aile üyeleri ile konsolosluk çalışanlarımız olmak üzere 58 vatandaşımız şehit oldu. Şehit edilen bütün diplomatlarımızı, aile üyelerini ve vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyoruz. Onların, tüm tehditlere ve saldırılara rağmen görevlerinin başından ayrılmayarak ortaya koydukları cesareti, içlerindeki vatan ve bayrak sevgisini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."

Ermeni terör örgütlerinin suikast, silahlı saldırı ve bombalamalarında sadece Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmediğini, aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının olduğu onlarca sivilin de can verdiğini söyleyen Altun, "Diplomatlarımıza yönelik saldırılar şunu çok açık bir şekilde göstermiştir; Batı ülkeleri korumakla yükümlü oldukları Türk diplomatları koruyamamıştır. Katillerin çoğu yakalanamadı. Cinayetler faili meçhul kaldı. Yakalanan teröristler ise gereken cezaları almadı." dedi.

