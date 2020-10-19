Fahrettin Altun: Kıbrıslı Türklerin temsiliyetini kabul edin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Twitter hesabından KKTC'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında sonuçlarla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

"İNKAR POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLMELİ"

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Olağan şüpheliler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Bu inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi.

Kıbrıslı Türkler, uluslararası toplumun Kıbrıs sorununu diyalog yoluyla çözme çabalarını defalarca ve tutarlı bir şekilde desteklediler. Avrupa Birliği ve diğerleri güvenlerine kesinlikle ihanet ettiler.

"KIBRISLI TÜRKLERİN TEMSİLİYETİNİ KABUL EDİN"

Geçmişteki hataları tekrar etmeyelim. Kıbrıslı Türklerin temsiliyetini kabul edin ve ulusal iradelerine saygı gösterin. Kıbrıs'ta adil ve adil bir çözüm için birlikte çalışalım."