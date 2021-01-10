Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemeli

İletişim Başkanı Altun, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadesini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında tepki çeken bir ifade kullandı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan için "Sözde Cumhurbaşkanı" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun ifadesine tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları yazdı:

"KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMELİ"

"Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.

"MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIK"

Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.

"ACZİYETİN GÖSTERGESİ"

Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir."