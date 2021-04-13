Fahrettin Altun, Kırgızistan Kültür Bakanı İmanaliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kayrat İmanaliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kayrat İmanaliyev ile heyetler arası toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede; Kırgızistan heyetinde Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Danışmanı Urmat Uzenov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Uluslararası Bölüm Başkanı Nazgul Omurzakova, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aybek Akaev, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi ve Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel de yer aldı.

Toplantıda, medya, iletişim, kültür ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliği ile Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Altun, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik ederek, Türkiye ve Kırgızistan’ın aralarında güçlü bağlar bulunan iki ülke olduğunu belirtti. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her zaman Kırgızistan’ın yanında olduğunu belirten Altun, medya ve enformasyon alanında da iş birliklerini derinleştirmek ve güçlendirmek istedikleri ifade etti. İki ülke halkının birbirini daha iyi tanıması gerektiğini vurgulayan Altun, ortak tarih ve kültüre sahip çıkmanın ortak gelecek inşası için gerekli olduğunu dile getirdi.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Altun, ortak medya platformu ile gerek haber gerek film gerek dizi alanlarında güçlendirilecek birlikteliğin ve müşterek hareket etmenin sağlayacağı faydalara değinerek, şunları kaydetti:

"Ortak kültür değerlerimizi, zenginliklerimizi bütün dünyaya daha doğru ve daha fazla anlatarak önemli kazanımlar elde edebiliriz. Ülkelerimiz aleyhine kara propaganda ve dezenformasyon ile hep birlikte daha güçlü mücadele edebiliriz. FETÖ uluslararası alanda kara propaganda ve dezenformasyon faaliyetleri yürütüyor. FETÖ ile mücadeleyi çok hayati görüyoruz. FETÖ, Türk-Kırgız ilişkilerini zedelemeye yönelik dezenformasyon içinde. Bu karanlık terör örgütüyle mücadelede Kırgız kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Diğer taraftan dijital faşizmi bertaraf etmek içinde iş birliği yapmalıyız. Bütün alanlarda Türkiye olarak bütün imkanlarımızla Kırgız kardeşlerimizin yanında olacağız."

Siyaset, ekonomi, medya ve kültür alanlarında iş birliğini derinleştirme noktasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin daha iyi değerlendirebileceğini belirten Altun, etnospor etkinliklerinin de uluslararası kamu diplomasisi faaliyetlerine iyi bir örnek olabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNİ HER ZAMAN HİSSETTİK"

Bakan İmanaliyev de Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Türkiye’nin desteğini her zaman hissettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk dünyası ülkeleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesi için ortaya koyduğu gayret ve gösterdiği liderliğin kendilerini her zaman gururlandırdığını vurgulayan İmanaliyev, "Türkiye’nin Azerbaycan’a haklı davasında verdiği desteği herkes gördü." dedi.

İmanaliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un da en kısa zamanda Türkiye’ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme niyetinde olduğunu aktararak, "Biz de Türkiye’den kardeşlerimizi Kırgızistan’da gördüğümüz zaman çok seviniyoruz." ifadesini kullandı.