İletişim Başkanı Altun, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilk kez düzenlenen sempozyumda, "Daha güvenli bir medya için çalışmak mücadelemizin bir parçasıdır" dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ilk kez "Birinci Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu" düzenledi.

Programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, burada önemli açıklamalarda bulundu.

"Temel bir insan hakkı ihlalidir"

Kişisel verilerin korunmasının önemine değinen Fahrettin Altun'un konuşmalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"Teknolojik değişimin hızı yeni ve özel toplumsal alanları ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu durum beraberinde hem fırsatları hem de meydan okumaları getirdi.

Bilginin çok hızlı şekilde toplanması ve aktarılması bireylerin mahremiyet, rahatsız edilmeme, anonim kalma ve lekelenmeme gibi özellikle manevi varlığına ilişkin haklarını tehdit edebiliyor.

Kişisel verilerin şahıslardan izinsiz olarak toplanması temel bir insan hakkı ihlalidir. Veriye dayalı bir ekosistemde mahremiyetin en zor korunacağı alan dijital teknoloji alanıdır.

Bu alanda mahremiyetin korunması, kişisel verilerin korunmasından geçer. Kişisel verilerin korunması temel bir ihtiyaç haline geldi.





"Daha güvenli bir medya için çalışmak mücadelemizin bir parçasıdır"

Görsel ve işitsel medyada ortaya çıkabilecek suçlara karşı tedbir almak, devlet için bir tercih ya da toplumu kontrol etme mekanizması değil, vatandaşlarına karşı sorumluluğudur.

Daha güvenli bir medya için çalışmak, bizim hakikat mücadelemizin de bir parçasıdır. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını yaptığı iletişim seferberliğimizin de bir cüzüdür.

Fahrettin Altun: Kişisel verilerin korunması temel bir ihtiyaç haline geldi VİDEO







"Terör örgütlerinin dijital dünyadaki faaliyetleri devam ediyor"

Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat işaret ettiği üzere, içeriden ve dışarıdan yürütülen 'yalan terörüne' karşı mücadele etmek, Türkiye İletişim Modelimizin önemli ayaklarından biridir.

Medyada ve sanal alemde yürütülen dezenformasyon, kara propaganda, beşinci kol faaliyetleri ve terör örgütlerinin dijital dünyadaki faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığın artmasıyla milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının önemi de daha iyi anlaşılacaktır.

"Cumhurbaşkanımızın hakikat mücadelesi huzurlarını kaçırıyor"

Dijital alanda faaliyet gösterecek yerli ve milli iletişim platformlarının güçlendirilmesine ihtiyacımız olduğunu itiraf etmek zorundayız. Bu ihtiyaç aciliyet arz etmektedir.



Cumhurbaşkanımızın verdiği hakikat mücadelesi ve kararlı duruşumuz Türkiye'yi eskiden olduğu gibi uluslararası bağımlılık düzenine mahkum etmek isteyenlerin huzurunu kaçırıyor."