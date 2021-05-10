Fahrettin Altun: Kudüs huzura ermeden davamızdan dönmeyeceğiz

İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Doğu Kudüs'deki zulmüne yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine devam ettiğini ve Kudüs huzura ermeden davadan dönülmeyeceğini söyledi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri devam ediyor.

Şimdiye kadar yaşanan olaylarda 9'u çocuk 20 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, bu vahşetin ardından dünya kamuoyunu harekete geçirmek için girişimlere başladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'deki Filistinli Müslümanlara yönelik şiddeti sonrasında Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklama yaptı.

"DİPLOMASİ TRAFİĞİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başardığını ifade eden Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın, Filistin’in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini ve işgal girişimlerini giderek artıran İsrail’e karşı bağımsız Filistin’i ve Filistinli kardeşlerimizi savunmayı sürdürmektedir. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğine ara vermeden devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

"KUDÜS'E HUZUR GELMEDEN..."

Kudüs'e huzur gelmeden Türkiye'nin davasından vazgeçmeyeceğini söyleyen Altun, "Türkiye, İsrail’in, dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamların bir an önce sona ermesi için uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail’in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir. Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin’in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.