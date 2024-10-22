Fahrettin Altun: Küresel vicdan harekete geçmeli

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "61. ABU Genel Kurulu'nun Resmi Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Türkiye Cumhuriyeti olarak, ABU gibi küresel platformların iletişim ekosistemindeki Batı merkezli tek sesliliğin aşılmasında oynadığı rolü ziyadesiyle önemsiyoruz.

* Batılılaşma tahakkümü son bulmuştur. Batı merkezli dünya dağılırken medyası da miadını dolduruyor.

* Küresel vicdan harekete geçiriliyor.

* Yapay zeka ve dijitalin habercilikte kullanımı bize çok güzle imkanlar sunmaktadır.

* Teknoloji, medya içeriğini etkiliyor. Yapay zeka destekli medya düzeni var.,

* Hak ve adalet mücadelesi veriyoruz. Haktan ve adaletten yana küresel iş birliklerine önem veriyoruz.