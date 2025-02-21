Fahrettin Altun: Manipülatif stratejilere karşı direncimiz yerindedir

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta TÜSİAD olmak üzere siyasetten medyaya farklı muhalif çevrelerin, bağımsız yargı kurumları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsını hedef aldıklarına vurgu yaptı.

"TEK KELİMEYLE REZALET"

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Son günlerde, bağımsız yargıyı hedef alanların, savcı ve hâkimleri hedef gösterenlerin, mahkemeleri töhmet altında bırakanların; söz birliğiyle ve örgütlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarına şahitlik ediyoruz.



Öncelikle altını çizerek belirteyim ki: “Yassıada Yargısı” rezaletinden beslenenlerin, “12 Eylül” ve “28 Şubat” yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır. Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır.



Darbe dönemlerinde vesayetçilerin yargıya verdiği brifingleri alkışlayanlar, psikolojik harekât merkezlerinde hazırlanan söylemlerle sivil iradeyi hedef alanlar, özgürlükleri rafa kaldırıp milleti kafese alan yasakları onaylayanların bugün bağımsız yargıdan söz ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması tek kelimeyle rezalettir; organize kötülüğü ve illegaliteyi meşrulaştırmaya çalışmaktır.

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