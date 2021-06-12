Fahrettin Altun: Masum sivilleri katleden teröristlerle hesaplaşacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın Afrin'de düzenlediği saldırıyı lanetledi.

Hain terör örgütü PKK, Afrin'de içinde sivillerin bulunduğu hastaneyi hedef aldı.

PKK'ın saldırısı sonucu 13 'ü sivil hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hain saldırıyı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla lanetledi.

"HESAPLAŞACAĞIZ"

Altun, Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin’de gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Masum sivilleri hedef alarak onları hayattan koparan teröristlere ve destekçilerine lanet olsun. Hesaplaşacağız."