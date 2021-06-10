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- Fahrettin Altun, Mayıs ayında yapılan yatırımları ve başarıları paylaştı
Fahrettin Altun, Mayıs ayında yapılan yatırımları ve başarıları paylaştı
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 17:52
- Güncelleme : 10.06.2021 - 17:58
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mayıs ayında Türkiye'de yapılan öne çıkan yatırım ve başarılara ilişkin bir video yayınladı.
Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Fahrettin Altun'un yayınladığı videoda, yatırımlar ve icraatlar ön plana çıktı.
"ENERJİ SANTRALİNDEN KUZEY MARMARA'YA..."
Altun, paylaşımında, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk yüzer güneş enerjisi santralinden, Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesiminin hizmete açılmasına...
Mayıs ayı yatırım ve hizmetlerimizden bazıları..." ifadelerine yer verdi.
Fahrettin Altun, Mayıs ayında yapılan yatırımları ve başarıları paylaştı VİDEO
MAYIS AYI FAALİYETLERİ
Altun'un yayınladığı videoda yer alan Mayıs ayı icraatlarından bazıları şu şekilde:
- ASELSAN, elektoran tabancasıyla ilk ateşlemeyi yaptı. 1500 beygir gücündeki ilk milli motor BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleşti.
- Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracı SİDA'nın kontrol testleri tamamlandı.
- ASELSAN'ın mikro insansız hava aracı SAKA'nın uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi.
- Bayraktar Akınc S-1 il uçuş testini başarıyla tamamladı.
- Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk yüzer güneş enerjisi santrali GES, Pendik'te suya indirildi.
- Dünyada ilk defa bor atıklarından elde edilen lityumun, bataryalar için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçtiği açıklandı.
- Avrupa Müze Forumu tarafından Troya Müzesi, Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi ödüllendirildi.
- Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, 21,850 puanla şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.
- Sivas'ta izinli ilk kenevir ekimi yapıldı."