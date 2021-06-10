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Fahrettin Altun, Mayıs ayında yapılan yatırımları ve başarıları paylaştı

Fahrettin Altun, Mayıs ayında yapılan yatırımları ve başarıları paylaştı

Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlarla ilgili paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2 dakikalık bir video yayınladı.