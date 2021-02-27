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    Fahrettin Altun: Mesele ağaçsa, biz birinciyiz

    Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye’nin ağaçlandırma çalışmaları yapan ülkeler arasında birinci olduğunu ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 17:22
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    Fahrettin Altun: Mesele ağaçsa, biz birinciyiz

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yapılan ağaçlandırma çalışmalarının güncel verilerini paylaştı.

    Paylaşılan verilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde hayata geçirilen 'Geleceğe Nefes' etkinlikleri kapsamında, bin noktada yapılan etkinliklere en az 100 bin vatandaşın katıldığı ifade edildi.

    “DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ”

    Altun yaptığı paylaşımda Türkiye’nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında olduğunu,  Avrupa’da birinciyken dünya sıralamasında ise üçüncü olunduğunu vurguladı.

    Fahrettin Altun: Mesele ağaçsa, biz birinciyiz #1

    “BİZ BİRİNCİYİZ”

    Ayrıca son 2002-2020 arasındaki dönemin verilerine göre, 18 yılda 1 milyon 739 bin 944 hektar yeni orman alanı oluşturulduğunu belirtti.

    Altun paylaşımına “Mesele ağaçsa Avrupa’da birinciyiz!” notunu düştü

    Fahrettin Altun: Mesele ağaçsa, biz birinciyiz #2

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