Fahrettin Altun, Milas'taki termik santralin durumuyla ilgili basın açıklaması yaptı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kamuoyu açıklaması yaptı.

Türkiye'nin ciğerleri 9 gündür yanıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde alevlerin Termik Santrale ulaşmasıyla bölgedeki halk tahliye edildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kamuoyu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

''HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILMIŞTIR''



''Muğla Milas’ta devam eden orman yangınında, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü sabahından itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangının Kemerköy Termik Santralin sıçraması engellenmiş; yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer genel tedbirlerle saat 15.00’e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrol sağlanmıştır.

Ancak; saat 15.00’ten itibaren rüzgarın hızının 60 km’ye ulaşması sebebiyle yangın tekrar başlamış, yangının bu fazı da yine havadan ve karadan müdahalelerle engellenmiştir. Ancak; akşamüstü hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha da artırması ve yön değiştirmesi sebebiyle artan yangın, santralin bazı bölgelerine sıçramıştır.

Hadisenin bu noktaya gelebileceği konunun uzmanları tarafından daha önceden öngörüldüğü için santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliye prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir.

Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu hassasiyetle takip etmektedir. Yine ilk andan itibaren bölgede bulunan ilgili üç bakanımız da tesisin yöneticileri ile birlikte yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vermiş ve tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrılmışlardır.

Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır.

Halen acil müdahale ekiplerince santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir.

Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır.''