Afyonkarahisar’da düzenlenen sempozyuma video mesaj ile hitap eden Fahrettin Altun, "Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da bekasına yönelen tehditleri etkisiz hale getirmeye devam edecektir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde düzenlenen "100. Yılda Uluslararası Büyük Taarruz Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumu"na video mesajla katıldı.

Altun, yaptığı açıklamalarında empozyumun düzenleyicileri arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Öte yandan Büyük Taarruz'un başladığı tarih olan 26 Ağustos'un, aynı zamanda Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü olmasının anlamlı olduğunu dile getirdi.

"Milletimiz ülkesine yönelik sabotajları bertaraf etmektedir"

Altun, konuşmalarına şu cümlelerle devam etti:

"2 bin 200 yıllık devlet ve ordu geleneğine, bin yıllık coğrafi devamlılığa sahip olan milletimiz, emperyal heveslere ve işgal girişimlerine geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de göstermektedir. Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi, sonuçları itibarıyla sahada güçlü olan bir devletin masada da elinin güçlü olacağı gerçeğini en iyi ortaya koymaktadır. Milletimiz, bugün de aynı ruhla bağımsızlığından asla ödün vermeden, ülkesine yönelik askeri, siyasi ve ekonomik saldırıları, sabotajları bertaraf etmektedir.

Ecdadımızın 100 yıl önce ortaya koyduğu mücadele azmine, birlik ve beraberlik ruhuna sahip çıkarak, Türk milletine ve devletine uzun yıllardır saldıran odaklara karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Tarihten ders almayan kimi girişim ve çabalara karşı, milletimizin hak ve menfaatlerini her zaman ve her şartta koruyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da bekasına yönelen tehditleri etkisiz hale getirmeye devam edecektir.

Fahrettin Altun: Milletimiz emperyal heveslere geçit vermeyeceğini bugün de gösterdi VİDEO







"Zaferlerimizin yeni nesillere anlatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bu anlayışla tarihimizde mukaddes yere sahip bütün zaferlerimizin de yeni nesillere en iyi şekilde anlatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz sürdüreceğiz.

İletişim Başkanlığı olarak da Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos zaferinin, şanına yaraşır şekilde büyük bir coşkuyla, kapsamlı hazırlıklarla kutlanması için çalışmalarımızı koordine ediyoruz sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli bayramlar vatandaşların katılımıyla kutlanacak

Altun, devletin milletiyle bütünleştiği milli bayramları, vatandaşların her birinin kutlamalara katılımını sağlayacak ve gururlandıracak etkinliklerle taçlandırmaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Fahrettin Altun, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını, şehitleri ve gazileri anarak konuşmalarını sonlandırdı.