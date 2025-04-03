Fahrettin Altun: Milletimiz yıkıcı boykot çağrılarına prim vermedi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması başladı.

Soruşturma kapsamında da Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından Özgür Özel, hem sokak hem de boykot çağrısı yaptı.

BOYKOT ÇAĞRISINA RAĞMEN İŞLEMLERDE ARTIŞ

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na rağmen 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

FAHRETTİN ALTUN: MİLLETİMİZ PRİM VERMEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından verileri alıntılayarak, "Aşağıdaki veriler, milletimizin yıkıcı boykot çağrılarına prim vermediğinin ispatıdır." ifadelerini kullandı.