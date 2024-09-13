Fahrettin Altun: Narin yayınlarını takip ediyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Medya kuruluşlarına çağrı yapan Altun, "Narin soruşturmasına halel getirecek yayınlardan uzak durulmalı" dedi.

Haber Merkezi

Türkiye'nin gözü bu olayda...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili adli soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddeleri uyarınca gizliliğinin devam etmesine rağmen, birçok ulusal medya organından konuya ilişkin manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve reyting odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapıldığını belirtti.

"ETİK YAYINCILIK ÖLÇÜLERİNE RİAYET ETMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Bu yayınlarla alakalı sağduyulu vatandaşların da ilgili kurumlara çokça şikayette bulunduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın aklıyla adeta alay edilen, konunun uzmanları olmamasına rağmen birtakım kişiler tarafından saatlerce olur olmaz mülahazalarda bulunulan, Narin kızımızın hatırasına saygının ve soruşturmanın selametinin tamamen göz ardı edildiği; izleyicisinin, okuyucusunun, dinleyicisinin yaşına bakılmaksızın yapılan bu yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yazılı, görsel, işitsel, dijital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyor, her bir kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz."