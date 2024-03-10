Fahrettin Altun: Netanyahu'nun yalanları sonuçsuz kalacaktır İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suçlarını örtbas etmek için Türkiye'ye saldırdığını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Onun yalanları, aldatmaları, asılsız ithamları ve gündemi değiştirme çabaları sonuçsuz kalacaktır" dedi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suçlarını örtbas etmek için Türkiye'ye saldırdığını ifade etti.

Masum sivillere karşı işlediği katliamları gizleyebilecek hiçbir yalan, dezenformasyon ve aldatmanın olmadığını ifade eden Altun, "Zaten tarih onu hem bölgemizi hem de kendi ülkesini felakete sürükleyen bir lider olarak yazdı" açıklamasını yaptı.

Ülkesi için barış ve refah uğruna canı dahil her şeyini feda eden liderlerin olduğunu vurgulayan Altun, "Bu liderler halklarının yaşamlarını iyileştirmek ve komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için gece gündüz çalışırlar. Omuzlarındaki tarihi yükün farkında olarak küresel meselelerde hakikatin ve adaletin yanında yer alırlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkı olarak sahip olmaktan gurur duyduğumuz bu liderlerden biridir" değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkesinin yüz karası Netanyahu"

Bir de bencil siyasi amaçları uğruna evrensel insani değerler ve edep dahil her şeyi feda edenlerin olduğunun altını çizen Altun, "Bu liderler işgalleri altında yaşayanların hayatlarını mahvetmeye yönelik planlar yapmak için gece gündüz çalışırlar. Bölgelerinde sürekli istikrarsızlığa, çatışmaya, savaşa neden olurlar. Kendilerinden başka kimsenin refahını umursamadıkları için bu adaletsizliği sürdürürler. Ülkesinin yüz karası olan Netanyahu işte bu liderlerden biridir" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun vicdansız savaş kabinesi küresel güçlerden ne kadar destek alırsa alsın, bölgede barış ve istikrar umutlarını boşa çıkaran külliyen başarısız bir lider olarak tarihe geçeceğini belirten Altun, şunları kaydetti: