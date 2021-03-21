Fahrettin Altun: Nevruz, gönüllerdeki kardeşliğin yeşermesidir

İletişim Başkanlığı adına kutlama mesajı yayınlayan Fahrettin Altun, nevruzun toprağın uyanışıyla birlikte gönüllerdeki kardeşliğin de yeşermesi olduğunu söyledi.

Tüm dünyada kutlanan baharın gelişi olan nevruz, İletişim Başkanlığı tarafından da kutlandı.

Baharın gelişinin bereket, birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"NEVRUZ BAHARIN GELİŞİDİR"

Gönderide İletişim Başkanlığı'na ait imzayla bir fotoğraf da yayınlayan Altun, "Nevruz baharın gelişidir, berekettir, birliktir, beraberliktir, toprağın uyanışı ile gönüllerdeki kardeşliğin de yeşermesidir.

Başta aziz milletimiz olmak üzere Anadolu’dan Balkanlar ve Orta Asya’ya kadar tüm coğrafyalardaki kardeşlerimizin Dünya Nevruz Günü kutlu olsun!" dedi.