Fahrettin Altun: Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde bombalı saldırı olayı meydana geldi.

Düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunya eyaletinde düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"TÜRKİYE OLARAK, KARDEŞLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından saldırıyı kınayan Altun şunları aktardı: