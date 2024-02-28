Fahrettin Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kütahya'daki samimi anları İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kütahya mitingindeki samimi anlarına yer verdi. Altun paylaşımına 'Kütahya’nın pınarları' notunu düştü.

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ensonhaber.com

Türkiye, yaklaşık bir ay sonra sandık başına gidecek...

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesiyle birlikte seçim maratonu hız kazandı.

Aylardır vatandaşlarla iç içe olan AK Parti ise seçim kampanyasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saha çalışmalarına bizzat katılarak vatandaşlarla buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği her ilde yoğun bir ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

Kütahya'da coşkuyla karşılandı

Mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Kütahya oldu.

Kütahya'da coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programında çocukları da ihmal etmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting sonunda sahneye gelen küçük kız çocuğuyla samimi anları gündem oldu.

Fahrettin Altun paylaştı

Samimi anları ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun paylaşımında 'Kütahya'nın Pınarları' türküsünü alıntıladı.