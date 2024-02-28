Türkiye, yaklaşık bir ay sonra sandık başına gidecek...
Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesiyle birlikte seçim maratonu hız kazandı.
Aylardır vatandaşlarla iç içe olan AK Parti ise seçim kampanyasını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saha çalışmalarına bizzat katılarak vatandaşlarla buluşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği her ilde yoğun bir ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanıyor.
Kütahya'da coşkuyla karşılandı
Mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Kütahya oldu.
Kütahya'da coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programında çocukları da ihmal etmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting sonunda sahneye gelen küçük kız çocuğuyla samimi anları gündem oldu.
Fahrettin Altun paylaştı
Samimi anları ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.
Altun paylaşımında 'Kütahya'nın Pınarları' türküsünü alıntıladı.
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