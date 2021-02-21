İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK'ya yönelik bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, sivil vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen hain saldırılara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de PKK'ya yönelik yaptığı konuşmasına yer verildi.

Videonun başlangıcında bulunan "Bu video PKK'nın siyasi uzantılarına görmezden gelen, hain terör örgütünü anmayan vicdanı kurumuş terör destekçilerini rahatsız edebilir" uyarı da oldukça dikkat çekti.

"BEBEK KATİLİ PKK'NIN KATLİAMLARI UNUTULMAYACAK"

Altun ise PKK'nın yıllardır birçok insanımızı katlettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiye’de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Birileri görmezlikten gelse de bebek katili “PKK’nın Katliamlarını” unutmadık, unutmayacağız!"

Fahrettin Altun: PKK'nın katliamları unutulmayacak ViDEO

