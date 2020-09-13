Fahrettin Altun: Recep Tayyip Erdoğan’ı bu millet size yedirmez

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alakalı bir paylaşımda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler kullanmıştı.

Macron açıklamasında,"Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerinde bulunmuştu.

"SENİN ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da cevaben, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, "Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var



Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak.



Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz.

Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok, senin bunları öğrenmen lazım. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık." açıklamasında bulundu.

Erdoğan: Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak VİDEO

"YEDİ DÜVELE MESAJIMIZDIR"

Konu ile alakalı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da bir paylaşım geldi.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan’ı bu millet size yedirmez. Yedi düvele mesajımızdır!" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a cevaben yaptığı konuşmanın bir kesitini paylaştı.



