Fahrettin Altun Savaş Muhabirliği Formu'nda konuştu

Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Formu'na katılan İletişim Başkanı Altun, bir savaş muhabirin yapması gereken en önemli şeyin hakkaniyetli bir şahitlik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Formu'na katıldı.

Başkan Altun, savaş haberciliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir savaş muhabirinin yapması gerekeni "Hakkaniyetli bir şahitlik" olarak adlandırdı.

Fahrettin Altun'un konuşmalarından satır başları;

"Savaşlarla dolu küresel bir çağı tecrübe diyoruz. Bir savaş muhabirinin yapması gereken hakkaniyetli bir şahitliktir.

"Kara propagandaya karşı koymak için yoğun çaba sarf ediyoruz"

Savaş ortamında yazılacak her kelimenin nasıl etkiler oluşturabileceğini görüyoruz. Kara propagandaya karşı koymak adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz.





"Terör örgütleri, iftiraya ve dezenformasyona sarılıyorlar"

Türkiye olarak ulusal güvenliğimizi tahkim etmek ve farklı coğrafyalardaki insani trajedileri önlemek kadar savaş ve terör propagandasıyla mücadele etmek de bizim önceliklerimiz arasındadır.

Terör örgütleri ve terör propagandası yürütenler yalana, iftiraya ve dezenformasyona sarılıyorlar."