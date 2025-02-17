Fahrettin Altun: Muhalefet yargıyı akamete uğratma çabasında

Haber Merkezi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Altun, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

"YARGI SÜREÇLERİNİ AKAMETE UĞRATMA ÇABALARI"

"Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır.

"TAYYİP ERDOĞAN KEŞKE BENİ MUHATAP ALSA" DİYE DEBELENENLER..."

Millete hizmet anlamında heybesinde bir kırıntı dahi bulunamadığı için önüne gelene iftira atıp hakaret eden, kirli siyasi hesaplarını ve ilişkilerini gizlemek amacıyla türlü hezeyanlarla gündemi meşgul etme çabasını alışkanlık edinen, işini yapmak, şehrine hizmet etmek yerine her gün “Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa” diye debelenip duran tipler bilmelidir ki…

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI BU TİP İFTİRALARLA YIPRATMAYA ÇALIŞMAK NE SİZE BİR ŞEY KAZANDIRIR NE DE MİLLETİMİZE"

Siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize.

"UNUTAMAYACAĞINIZ BİR DERS OLARAK HATIRLATMAK İSTERİZ"