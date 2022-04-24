Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlara dikkat çekmek üzere Viyana'da düzenlenen serginin ve panelin açılış konuşması, Fahrettin Altun tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın daha önce İstanbul, Los Angeles, New York ve Washington'da gerçekleştirdiği 'Şehit Diplomatlar Sergisi', bu kez de Viyana'da gerçekleşti.

Etnik Terör Kurbanı Şehit Diplomatlar Paneli adı altında düzenlenen etkinlikte açılış konuşması, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapıldı.

Başkan Fahrettin Altun, konuşmasında sözde 'Ermeni soykırımı' kisvesi altında işlenen Türk diplomatları cinayetlerine dikkat çekti.

"Meşrulaştırmaya çalıştıkları saldırıların gerçek amacını ortaya koyuyoruz"

Ermeni örgütlerin 1915 olaylarını öne sürerek normalleştirmeye çalıştığı cinayetleri eleştiren Altun, açılış konuşmasının bir kısmında şu ifadelere yer verdi:

"Sergiyle ASALA ve onunla bağlantısı bulunan terör örgütlerinin 1915 olaylarını bahane ederek adeta meşrulaştırmaya çalıştıkları saldırıları uluslararası kamuoyunun gündemi taşımayı, bu saldırıların gerçek amacını ortaya koymayı hedefliyoruz.

Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Paneli'nin açılışını yaptı ViDEO







"Şehitlerimize borcumuz olduğu kanaatindeyiz"

ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütleri 1973 yılında başlayan ve neredeyse tamamı Batı ülkelerinde gerçekleşen saldırılarda 31'i diplomatlarımız ve yakınları olmak üzere 58 vatandaşımız şehit edildi.

16 ülkede gerçekleşen cinayetlerin tüm dünyaya anlatılmasının şehitlerimize borcumuz olduğu kanaatindeyiz."