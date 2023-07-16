Fahrettin Altun, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2017'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda öğretmen olan Necmettin Yılmaz, memleketi Gümüşhane'ye giderken 16 Haziran 2017 tarihinde, Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edildi.

Yılmaz'ın ismi, daha sonra görev yaptığı Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokula verildi.

Şehit öğretmen şehadetinin 6. yılında anılmaya devam ediliyor.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına paylaşımda bulundu.

"PKK’yı, işbirlikçilerini ve cinayetlerini görmezden gelenleri lanetliyoruz"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun şu ifadeleri kullandı: