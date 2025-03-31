Fahrettin Altun, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ı andı

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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilmesinin 10. yılında anılıyor.

31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında teröristler tarafından rehin alınan Kiraz, saatler süren saldırının ardından şehit düşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile şehit Kiraz'ı andı.

"MİNNET VE SAYGIYLA"

Altun, sosyal medya hesabından şehit Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin tecellisi için görevini ifa ederken, hain bir terör saldırısıyla şehadet şerbetini içen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum.

"ADALETİN TECELLİSİ İÇİN ÖMRÜMÜ ADADI"

Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için ömrünü adamış, devletimize hizmet etmiş biriydi. Görevini en yüksek ahlak ve sorumluluk duygusuyla yerine getiren savcımız, milletimizin vicdanında ve tarihimizde adaletin simgesi bir isim olarak yer edinmiştir ve her daim böyle hatırlanmaya da devam edecektir. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun."