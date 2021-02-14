Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı

İletişim Başkanı Altun, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 vatandaş için başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından mağara içerisinde rehin alınan 13 Türk vatandaşın şehit edildiğini duyurdu.

Bakan Akar, söz konusu teröristlerin ise Türk askerinin başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığ İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Akar'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir."