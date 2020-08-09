Fahrettin Altun: Sessiz kalamayız

AK Partili kadınlara hakarete varan ifadeler kullanan Abdurrahman Dilipak'a İletişim Başkanı Altun'dan da tepki geldi.

İstanbul Sözleşmesi konusunda tartışmalar devam ederken Abdurrahman Dilipak'ın yaptığı açıklamalar tepkilere neden oldu.

Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunulurken konuyla ilgili bir açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

"İĞRENÇ HAKARETLERİNİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYE PAZARLAMASINA..."

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Mücadelemizin merkezinde, ifade özgürlüğünün teminat altına alınması, fikirlerin özgürce dolaşımda olduğu adil bir kamusal alanın inşası vardır. Buna mukabil hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalamayız. Hakkımızı hep aradık. Yine ararız!" ifadelerini kullandı.