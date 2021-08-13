Fahrettin Altun: Sınır güvenliği hayati bir meseledir

Doğu ve Güney sınırımızda bu yıl itibarıyla bugüne kadar 267 bin 638 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir"

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri de ülkeye yönelik mülteci akını.

Özellikle Afganistan'daki çatışma ortamının şiddetinin yükselmesiyle, Türkiye'ye İran üzerinden girişler de arttı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

267 BİN 638 KİŞİNİN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Altun, doğu ve güney sınırında, bu yıl, bugüne kadar 267 bin 638 yabancının Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişinin engellendiğini belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir. Doğu ve Güney sınırımızda bu yıl itibarıyla bugüne kadar 267 bin 638 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Hudut güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.